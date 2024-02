Ferragni | tasse quasi a 0 | 1 | 25% degli utili Imposte ridotte del 95% grazie alla direttiva Madre-Figlia

(Di domenica 18 febbraio 2024) La struttura del mondo Chiara, leggendo i bilanci depositati, si configura con due società operative, la Fenice Srl e la Tbs Crew Srl, che distribuiscono glia una holding, la Sisterhood, che si occupa anche di gestire gli asset immateriali del gruppo e di incassare royalties per l’ut

La valanga si ingrossa: ora Chiara Ferragni è anche indagata per truffa aggravata nel contesto dell'affaire-balocco e delle beneficenza dai contorni ... (liberoquotidiano)

La circoscrizione Lombardia è una circoscrizione elettorale italiana per l'elezione del Senato della Repubblica.

Chiara Ferragni, i trucchi per pagare meno tasse: ecco come riesce a ridurre di oltre il 95% le imposte ilmessaggero.it

Ferragni, perché paga così poche tasse (l'1,2% degli utili) L'analisi dello schema fiscale delle società dell'influencer Corriere della Sera

Tasse, in arrivo gli accertamenti sulle imposte del 2020: chi rischia, multe e come mettersi in regola: Da oggi negli studi dei commercialisti i telefoni cominceranno a squillare a ripetizione. Nei giorni scorsi, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti una valanga di ...

Chiara Ferragni, tasse basse quasi…": Ecco i trucchetti fiscali di Chiara Ferragni Circa 100 milioni di euro. Si aggira intorno a questa cifra il patrimonio della costellazione di società che fanno capo a Chiara Ferragni, imprenditrice di ...

Chiara Ferragni, i "trucchi" per pagare meno tasse: ecco come riesce a ridurre di oltre il 95% le imposte: Chiara Ferragni paga meno tasse A ricostruire la struttura societaria delle aziende dell'influencer è l'imprenditore Gianluca Massini Rosati. Nel libro dal ...