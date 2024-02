Femminile Le ragazze di Piovani liquidano la Samp

(Di domenica 18 febbraio 2024) sassuolo 2doria 0 SASSUOLO: Durand; Mella (1’ s.t. Simon), Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini, Missipo (1’ s.t. Mihelic), Prugna (42’ s.t. Tudisco); Kullashi, Clelland (22’ s.t. Passeri), Sabatino (42’ s.t. Sciabica). All.(Lonni, Kresche, Santoro, Monterubbiano)DORIA: Karresmaa; Brustia, De Rita (1’ s.t. Marenco), Re, Oliviero; Schatzer, Benoit (22’ s.t. Fallico), Cuschieri (33’ s.t. Tarenzi); Giordano (68’ Battelani), Della Peruta (12’ s.t. Baldi), Taty. All. Mango (Tampieri, To. Della Peruta, Heroum, Nagy) Arbitro: Luongo di Napoli (Sbardella, Storgato, q.u. Copelli) Reti: 8’ s.t. Kullashi, 14’ s.t. Sabatino Note: ammonite Taty Consolida il suo quinto posto, il Sassuolo, che liquida ladoria per 2-0 e si affaccia ai playoff scudetto con 26 punti. Di ...

La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile stacca il pass per i Giochi di Parigi 2024 vincendo la finale per il settimo posto dei Mondiali 2024:

Coppa Italia pallavolo femminile: Conegliano e Milano faccia a faccia in finale: arrivata in Final Four dopo l'exploit nei Quarti contro Novara, parte bene e prova ad impensierire le pantere, ma la carica delle ragazze di coach Bregoli dura poco, spenta dall'incessante

3 gol negli ultimi 5 minuti, il portiere si porta a casa il terzo clean sheet consecutivo: L'Accademia arriva da una lunga striscia di vittorie positive e non sembrerebbe intenzionata a fermarsi, dopo l'1 - 4 dell'andata il Boys e Girls riesce a mettere in difficoltà le ragazze di Paolo Di Gloria solo per la prima mezz'ora di partita. Con la doppietta di oggi Federica Tavella, esterno sinistro, si porta in doppia cifra scalando la classifica marcatori. Ancora tante ...

Fiorentina - Roma Femminile 0 - 1: Giugliano firma la vittoria che chiude la regular season: Tabellino partita Fiorentina Women - Roma Femminile Squadra in casa Fiorentina Women Squadra avversaria Roma Femminile La Roma vince per uno a zero contro la Fiorentina. In Toscana le ragazze di