Fedez | Geolier e ambientalisti | Chirico si scaglia contro i cattivi maestri

(Di domenica 18 febbraio 2024) Da quando in qua siamo diventati moralmente «agnostici»? Conclusa l'epoca dei novelli Savonarola che imponeva la tagliola morale verso tutto e tutti, nulla sembra più in grado di indignarci, di meritare la nostra censura morale. Da un eccesso all'altro, insomma. L'ascesa del M5S fu tutta alimentata da una sapiente campagna moralizzatrice, grazie all'ingegno e all'eco mediatica della coppia Grillo-Casaleggio. Dalle intemeratela Casta ai tribunali del popolo allestiti, di volta in volta,la classe politica di impresentabili, puttanieri e via discorrendo. A pensarci bene, l'ideologia moralizzatrice oggi si chiama «ambientalismo»: gli attivisti di Ultima Generazione, al pari degli euroburocrati artefici della mole di regolamenti sotto il nome di Green Deal, ammantano le loro crociate anti-impresa di un'aura moralistica. Il mondo verde è un ...