Federico Chiesa | Il pallino di Aurelio De Laurentiis che sfuggì al Napoli

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nel calcio, le trattative sono spesso come un gioco di scacchi, dove ogni mossa può avere conseguenze impreviste., l’abile ala italiana, è stato oggetto di desiderio del, suscitando l’interesse e l’intraprendenza del suo fervido patron,De. Tuttavia, nonostante gli sforzi titanici del dirigente azzurro,ha finito per prendere una L'articolo

Il sogno Scudetto è oramai svanito, e in casa Juve ntus si deve ora pensare a non lasciar passare un Milan scavalcato all'andata nella sfida vinta a ... (liberoquotidiano)

Federico Chiesa (Genova, 25 ottobre 1997) è un calciatore italiano, attaccante della Juventus e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021.

Juventus, nuovo stop: arriva l'annuncio su Chiesa: Aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa alla Juventus: c'è un nuovo annuncio.

Juventus, la possibile formazione contro il Verona: Rugani al posto di Bremer: In avanti, invece, Kenan Yildiz è favorito per affiancare Vlahovic, quindi Federico Chiesa sembra destinato ad andare in panchina. Torna Kostic a sinistra, Cambiaso a destra Per la gara contro il ...

Stasera Verona - Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming: Torna la coppia Vlahovic - Chiesa "Devo valutare. Per quanto riguarda Federico sta venendo da un periodo di un mese e mezzo in cui alterna dei momenti tra partite e allenamenti e sta trovando una ...