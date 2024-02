“Fatelo vedere se avete coraggio” Grande Fratello | rivolta social contro gli autori e Signorini | “Omertosi di m**”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024), durissimo attacco agli. Ormai il gioco al massacroBeatrice Luzzi non sembra avere limiti. Recentemente la stessa attrice si era lamentata con la produzione perché avevano chiuso il televoto prima di farun video su Marco Maddaloni. Tutto questo a suo dire per proteggerlo. E in tanti le hanno dato ragione. Spesso il comportamento deglidel GF e del conduttore Alfonsosono stati presi di mira dal pubblico. C’è chi è convinto che la colpa dell’insuccesso di questa edizione sia tutta da attribuire a loro: “Ringraziamoe gli altriche, grazie alla loro incapacità ed inettitudine, sono riusciti a demolire il programma televisivo più famoso d’Italia” scrive un utente ...