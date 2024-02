Famiglia | Ruiu Pro Vita & Famiglia | Da lì può ripartire una primavera per nostra società

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Città di Castello (Perugia), 17 feb. (Adnkronos) - “Con questo evento abbiamo voluto raccontare qual è il tempo e quali sono le crisi che stiamo vivendo in questo momento, ma anche ribadire che la crisi è un'opportunità. Quindi, laddove tutti quanti abbiamo trovato quelli che sono i limiti da superare, quelli che sono i confini da ricordare, come custodire i nostri figli, abbiamo anche ricordato che c'è una speranza, che nessuno può togliere e che dalla, culla della, puòunaper questa”. A dirlo, Maria Rachele, portavoce Proonlus, in occasione dell'evento intitolato “ed ...