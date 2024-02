Falsa dottoressa tenta una truffa Arrestata | deve scontare 30 anni

La quattordicesima stagione della serie televisiva Grey's Anatomy, composta da ventiquattro episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da ABC dal 28 settembre 2017 al 17 maggio 2018. In Italia la stagione è stata trasmessa da Fox Life, canale a pagamento della piattaforma satellitare Sky, in due parti, la prima dal 16 ottobre al 18 dicembre 2017, e la seconda dal 5 marzo al 18 giugno 2018; in chiaro è stata trasmessa in Svizzera da RSI LA1 dal 6 marzo 2018, mentre in Italia è andata in onda su LA7 dal 7 gennaio al 25 marzo 2019.