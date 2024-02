(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo tre mesi è stato individuato dai carabinieri ilche lo scorso novembre, nel Varesotto, un ragazzo di 18 anni. Ad annunciarlo è la madrevittima, che riportò fratture a una gamba e a un piede, ringraziando gli investigatori. A fuggire dopo l’impatto in via Moro fu una donna,del, come hanno scoperto i militari con grande sorpresa. «Ringrazio tantissimo i carabinieri diper la minuziosa indagine che ha chiarito e confermato che mio figlio è stato vittima di un», ha scritto la madre del giovane, «Detto questo voglio ringraziare la gentile signora ...

Fagnano Olona (Fagnan in dialetto varesotto) è un comune italiano di 12 301 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Fagnano Olona dista 5 km da Busto Arsizio, 6 da Gallarate e 19 da Varese.

Fagnano Olona (Varese), rintracciato il pirata della strada che investì un 18enne: "È una volontaria di primo soccorso": Dopo tre mesi è stato individuato dai carabinieri il pirata della strada che lo scorso novembre investì a Fagnano Olona, nel Varesotto, un ragazzo di 18 anni. Ad annunciarlo è la madre della vittima, che riportò fratture a una gamba e a un piede, ringraziando gli investigatori. A fuggire dopo l'impatto in ...

Per l'Ucraina e per tutte le altre guerre. In cammino per la Pace da Castellanza a Fagnano Olona: L'arrivo è previsto per le ore 17 all'approdo Calipolis di Fagnano Olona , dove si potrà visitare una mostra sulla pace allestita dai missionari comboniani di Venegono Superiore, ascoltare la ...

Quando il pirata della strada è un soccorritore. I carabinieri di Fagnano Olona denunciano una donna: Tre mesi fa un'auto urtò un ragazzo di 18 anni che stava passeggiando in via Aldo Moro a Fagnano Olona, facendolo cadere e rompendogli gamba e piede. La persona alla guida, invece di fermarsi, proseguì senza prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce mentre il giovane, ...