Fagnano Olona | investe un 18enne e scappa | individuata dopo tre mesi È una volontaria del primo soccorso

Lo scorso novembre, a Fagnano Olona, in provincia di Varese, un ragazzo era stato investito da un'auto mentre stava portando la sua bicicletta a mano. La persona alla guida della vettura non si era fermata a prestare soccorso ed era fuggita. Dopo tre mesi di indagini i carabinieri sono riusciti a individuare il pirata della strada: è una donna che fa la soccorritrice del 118. L'incidente Il 18 novembre scorso, un ragazzo di 18 anni stava percorrendo via Aldo Moro a Fagnano Olona, quando è stato urtato da un'auto che lo ha fatto cadere a terra: il giovane si è fratturato gamba e piede. La persona alla guida, invece di fermarsi, proseguì senza prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce.

Fagnano Olona (Fagnan in dialetto varesotto) è un comune italiano di 12 301 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Fagnano Olona dista 5 km da Busto Arsizio, 6 da Gallarate e 19 da Varese.

