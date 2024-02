(Di domenica 18 febbraio 2024) Originario dell'Abruzzo, a 49 anni sta lanciando una startup in Australia: crea gemelli digitali, una sorta di avatar dei pazienti, e grazie alriesce a predire chi può avere beneficio da una immunoterapia e chi no, aprendo la strada alla medicina...

Fabio Fazio, nato Fabio Agostino Francesco Fazio (Savona, 30 novembre 1964), è un conduttore televisivo, autore televisivo, produttore televisivo e saggista italiano. Negli anni ottanta ha esordito giovanissimo sulle reti RAI, diventando uno degli autori e conduttori più rappresentativi della TV di Stato italiana, in cui ha lavorato in maniera quasi ininterrotta fino al 2023, anno in cui è passato a Discovery Italia.

Fabio Luciani, lo scienziato ribelle che usa l'intelligenza artificiale contro il cancro: "Le idee Mentre nuoto nell'Oceano": Fabio Luciani, professore di Immunologia e Machine learning all'Università UNSW (University of New South Wales), a Sydney, una delle top 50 università al mondo, non ha dubbi. Ha trascorso 21 anni ...

Elezioni Regionali, tutte le liste e i candidati: ... Fabio Cerasoli Rocco D'Amico Paride Di Pretoro Massimiliano Giancaterino Maria Teresa Guardiani Chiara Luciani Silvana Prosperi PROVINCIA DI L'AQUILA: Luigi Salucci Daniele Di Bartolo Fiorella ...

Regionali, il candidato presidente Luciano D'Amico apre la campagna elettorale al Circus: sei le liste che lo sostengono: ...I candidati per la provincia di Pescara per la lista Riformisti e Civici sono Fabio Cerasoli, Rocco D'Amico, Paride Di Pretoro, Massimiliano Giancaterino, Maria Teresa Guardiani, Chiara Luciani e ...