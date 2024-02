Ex Ilva | Urso | “ArcelorMittal non vuole investire” Sindacati | “Stufi dei capricci della multinazionale”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Alla vigilia dell'incontro tra governo esull'exdi Taranto - un tavolo da cui le parti social dicono di aspettarsi soluzioni definitive - il ministro delle Imprese mette in chiaro che ArcelorMittal non ha alcuna intenzione di investire nello stabilimento.

audizione in commissione Industria ed Agricoltura del Senato. Tema, i provvedimenti sulle aziende strategiche in crisi, su tutte l’ex Ilva . Il ... (noinotizie)

«Le aziende e i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva sono quelli che in questa fase ci preoccupano di più, in vista di un'eventualità molto concreta, ... (quotidianodipuglia)

Ancora tensioni tra il Governo e Acciaierie d’Italia , l’azienda che gestisce l’impianto siderurgico di Taranto conosciuto come ex Ilva . In un ... (quifinanza)

Ex Ilva: Urso, Mittal non vuole investire, Paese si riappropri di frutto del proprio lavoro: Cosi' Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell'inaugurazione di Micam, salone internazionale delle calzature, a Rho Fieramilano. 'Quindi - ha aggiunto - se colui che ...

Ex Ilva, Orlando (Pd) interroga Urso su produzione e messa in sicurezza di Cornigliano: Liguria . Il deputato ligure del Pd Andrea Orlando ha presentato alla Camera un'interrogazione al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, sul tema della produzione dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano e sull'avanzamento della messa in sicurezza della stessa fabbrica da parte di Acciaierie d'Italia.

Urso, 'lavoriamo a quattro poli siderurgici in Italia': Urso ha chiarito che "il terzo è il polo di Terni, per il quale stiamo definendo il contratto di ... tutti insieme, la più grande industria siderurgica d'Europa, cioè il polo dell'ex Ilva, da Taranto ...