Ex Ilva di Taranto | Invitalia ha chiesto il commissariamento al ministero | “Il socio privato indisponibile a garantire continuità aziendale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha inviato aldell’Imprese l’istanza per richiedere l’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia. Lo rende noto la società spiegando che ilsi è mostratolao a sciogliere la joint venture. “– è scritto nella nota diffusa dalla società – dopo aver esperito negli ultimi mesi e da ultimo in queste settimane, in costante dialogo con il Governo, ogni tentativo possibile di accordo con il, preso atto dell’indisponibilità di quest’ultimo a contribuire alao a sciogliere la joint venture in modo equilibrato e ...