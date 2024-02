Evasione dal carcere di Trani | si cerca il secondo fuggitivo | campagne al setaccio e posti di blocco | in azione anche un elicottero

L'evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, è un comportamento illegittimo con cui un cittadino o un'azienda mirano a sottrarsi al prelievo tributario da parte di uno Stato. Questa violazione legislativa costituisce un fenomeno deleterio all'interno della politica fiscale attuata da un governo, che contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate. Da non confondere con l'elusione fiscale che persegue lo stesso fine con strategie legali o non normate.

Trovato uno dei due marocchini evasi dal carcere di Trani: Lunga lista di evasioni Famosa l'evasione dal carcere di massima sicurezza di Badu e Carros, in Sardegna, del boss mafioso Marco Raduano nel 2023 . Poi arrestato al ristorante dopo un anno di ...

Ancora in fuga uno dei due evasi dal carcere di Trani Sappe: aveva creato problemi fin dall'arresto, nel penitenziario aveva distrutto una stanza: Era stato richiesto più volte di mettere telecamere proprio in quella zona in cui si è verificatoa l'evasione, anche a,+ seguito di quella avvenuta tre anni fa e nemmeno questo è stato autorizzato.

Trani: è ancora caccia al secondo evaso dal carcere: ...nel Carcere di Trani a seguito della sua cattura avvenuta ieri sera a Barletta dopo l'evasione di alcune ore prima. Entrambi i detenuti erano in attesa di giudizio. La notizia della fuga dal carcere ...