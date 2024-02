Europee | Gozi | ‘Meloni e Le Pen fronte comune per bloccare Ue’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Meloni alleata di Marion e rivale di Marine alleata di Salvini? È una farsa, uno spettacolo che si interromperà bruscamente il 9 giugno, quando tutti si uniranno in Parlamento pere indebolire l’Europa dell’interno, impedendo qualsiasi vera riforma politica?. Lo scrive Sandroin un editoriale sul quotidiano francese La Tribune.?La storia dell?estrema destra che si sta trasformando in una destra conservatrice ed europeista è un inganno – aggiunge l?eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – in realtà è in atto la sostituzione della destra con la destra estrema. E coloro i quali in Francia si affannano a presentare Meloni come un conservatore ragionevole stanno lavorando per l’arrivo di Le Pen all’Eliseo. Meloni è passata da ?Putin il grande leader europeo? al sostegno ...