Europee | Faraone | ' solo Calenda contrario a lista Renew Europe'

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "In Italia tutti sono convinti che i liberali e i riformisti debbano stare insieme. La tenuta di questa compagine politica è decisiva per gli equilibri del Parlamentoo". Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Sky. "L'unico a fare e dire l'esattoè Carlo. Noi ci siamo, siamo pronti a costruire unadiin tutta Italia ma siamo pure pronti ad andare da soli, con la candidatura di Matteo Renzi. Ci mettiamo la faccia e siamo fiduciosi", conclude.

Mattia Faraoni (Roma, 13 novembre 1991) è un kickboxer e pugile italiano medaglia di bronzo ai mondiali e agli europei di WAKO, tre volte campione italiano e campione in carica del Titolo Italiano Cruiser dei Pesi Massimi di Boxe, inoltre è l'attuale Campione mondiale kickboxing ISKA (CAT. -95KG).

Regionali e terzo mandato, 'scazzottata' Lega - FdI: campagna elettorale fino alle Europee: E c'è da scommettere che si andrà avanti così almeno fino al voto delle elezioni europee. Il ... Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, parla di "scazzottata" tra FdI e Lega e attacca: "...

Il terzo mandato agita il centrodestra: Il deputato renziano Davide Faraone, addirittura, tuona: 'Il governo è alla canna del gas'. Italia ... l'alternativa a un nuovo incarico sul territorio potrebbe essere la candidatura alle Europee del ...

Mazzarri assiste allo sfascio del napoli come la Camusso fece con la Cgil: Poi va in vantaggio con un gol strepitoso del Faraone, migliore in campo nel primo tempo. Nella ... Ne rilancia le ambizioni europee, creando un solco significativo con gli inseguitori. Era iniziato ...