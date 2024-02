Essere sulla frontiera dove il design evolve

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 febbraio 2024) Maria Porro, presidente del Salone Internazionale del Mobile, racconta a Panorama le novità della manifestazione in calendario dal 16 al 21 aprile prossimi, annunciando interventi degli ospiti e nuove riscritture dei codici fieristici. Per guardare e immaginare il futuro. La necessità di riscrivere i codici di fruizione del Salone Internazionale del Mobile, attraverso una grammatica più moderna in grado, non solo di superare il concetto usurato di fiera, ma soprattutto di studiare nuovi modi di comunicare contenuti, la si riconosce già nell’impostazione della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della manifestazione, in calendario dal 16 al 21 aprile. Non una classica esposizione di ciò che si vedrà a Rho Fiera, ma un «vero evento nell’evento» per dirla con le parole della stessa presidente Maria Porro, che ha voluto la conferenza, non a caso, al Piccolo Teatro ...