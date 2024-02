Esonero Mazzarri | clamoroso ribaltone in casa Napoli | nome sorprendente | può arrivare subito

Il Napoli non sembra riuscire a cambiare marcia e la seconda metà di stagione con Mazzarri rischia di essere peggiore della prima con Garcia. Dopo ... (calcioweb.eu)

Napoli - Mazzarri fa peggio di Garcia : De Laurentiis medita l’esonero. Ecco chi potrebbe arrivare

Sono ore di riflessione in casa Napoli. Dopo l’ultimo deludente risultato in campionato (1-1 in casa contro il Genoa), Aurelio De Laurentiis – ... (tpi)