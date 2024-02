Escoriazioni sulla fronte dei bambini dopo la cerimonia delle Ceneri | nei guai sacerdote

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ceneredei bimbi durante la messa a Castelvetrano, in provincia di Trapani. “Bruciava, qualcuno ha segni evidenti”. Dubbi sul parroco della chiesa San Francesco di Paola, don Giacomo Putaggio, che respinge le accuse: “Faremo analizzare acqua,e piattino”.Leggi anche: “Mi sono sentito umiliato”, ecco perché il 14enne di è gettato dal terzo piano della sua scuola Foto dellaescoriata di un bambinola“Faremo analizzare cenere e piattino” La, che si è svolta come di consueto nel mercoledì successivo al martedì grasso, coincideva quest’anno al giorno di San Valentino. La quaresima si è aperta, così, con tanta paura per decine diche partecipavano ...