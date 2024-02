Erik ten Hag ritiene che il Manchester United stia andando “in una buona direzione”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sito inglese: L’allenatore delten Hag non pensa che un’imbattibilità di sei partite significhi che la loro stagione ha svoltato l’angolo, ma crede che siano “di nuovo in corsa” per le prime quattro. Dopo aver vinto solo due volte in nove partite e perso cinque a dicembre, lone ha vinte cinque e pareggiata una nelle ultime sei. La vittoria dello scorso fine settimana all’Aston Villa è stata importante in quanto li ha tenuti a sei punti dal Tottenham, quarto in classifica, e con le partite a venire contro Luton, Fulham, Everton, Sheffielde Brentford – nonostante il derby diin quella sequenza – mantenere quel tipo di forma li avvicinerà alla qualificazione alla Champions League. Nient’altro che sorrisi! #MUFC #PL ...