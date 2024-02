Eredità Agnelli | i legali di John Elkann | «Non ci sono fondi nascosti | sono dichiarati e già tassati»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nella lunghissima contesa che vede contrapposti mamma Margheritaal figliosull’di Marella Caracciolo, moglie di Gianni, la Guardia di finanza sta cercando di far luce dopo l’esposto contro il figlio che ha dato il via all’indagine per presunte violazioni fiscali. E nei giorni scorsi avrebbe individuato circa 500 milioni di euro nei conti esteri del presidente Stellantis che, secondo la tesi di Margherita, sarebbero il tesoretto riconducibile a un patrimonio estero del padre poi passato a Marella Caracciolo. Sul punto peròintervenuti proprio idi, negando si tratti di un capitale schermato al fisco. «C’è un’evidente contraddizione tra quanto riportato dei media che hanno parlato ...

Giovanni Agnelli, detto Gianni (Torino, 12 marzo 1921 – Torino, 24 gennaio 2003), è stato un imprenditore e politico italiano, principale azionista e amministratore al vertice della FIAT, nonché senatore a vita ed ufficiale del Regio Esercito.

