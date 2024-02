Eredità Agnelli | i legali di Elkann | Nessun tesoro nascosto | fondi noti al fisco

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tre brevi schede scritte a mano: l'insieme dei testamenti olografi di Gianni, punto di partenza della battaglia ingaggiata dalla figlia Margherita sull'paterna, era tutto qui. I fogli furono letti a Torino il 24 febbraio 2003, esattamente un mese dopo la morte dell'Avvocato, nello studio del notaio Ettore Morone: nei giorni scorsi la procura ha incaricato la guardia di finanza di visitarne la sede legale. Ma non per recuperare quelle carte, il cui contenuto è conosciuto da tempo. L'obiettivo dei pubblici ministeri è ricostruire la parte del patrimonio che, al netto di vari passaggi di proprietà e di quote societarie, rimase nelle mani della moglie di, Marella Caracciolo, morta il 23 febbraio 2019 a 92 anni dopo una lunga lotta con il parkinson, per capire se e quante tasse avrebbe dovuto pagare in Italia. Ed è ...