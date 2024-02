Empoli | le pagelle di CM | Walukiewicz annulla Belotti | Niang è ancora glaciale

(Di domenica 18 febbraio 2024)-Fiorentina 1-1 Caprile 6: non può nulla sul bel diagonale di Beltran. Ismajli 6: se la cava con mestiere in diverse circostanze. Walu...

Salerno – L’ Empoli supera la Salernitana per 1-3 grazie all’autorete di Alessandro Zanoli al 23?, al gol di M’Baye Niang su rigore all’88? e alla ... ()

Federico Dimarco (Milano, 10 novembre 1997) è un calciatore italiano, difensore o centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana.

Palermo show davanti a 30 mila tifosi, Como annichilito con un secco 3 - 0: rosa ad un punto dalla seconda: Terza rete in quattro presenze per l'ex centrocampista dell'Empoli. Roberts effettua tre cambi, ... Tabellino e pagelle PALERMO (4 - 3 - 3) : Pigliacelli 6,5; Diakité 7, Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 6,5, ...

Le pagelle di Inter - Salernitana 4 - 0: Lautaro e Thuram scatenati, Carlos Augusto ispirato, campani da incubo: Le pagelle dell'Inter. Sommer sv: "Che a stare ferma a me mi viene, a me mi viene. La noia, la noia,... Un'altra serataccia dopo la prova negativa con l'Empoli. Pasalidis 4,5: Imbarazzante il modo in ...

Fiorentina: un pesante passo indietro...: Empoli domenica sarà una sfida difficile ma importantissima per ritrovare subito il sorriso, perciò andrà preparata nel miglior modo possibile. PAGELLE PERSONALI TERRACIANO 6; non può nulla su ...