Empoli-Fiorentina | Nicola | “Ambiente bellissimo | bravi con due sistemi di gioco Pensiamo solo a noi”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Il tecnico dell', Davide, analizza il pareggio ottenuto dalla sua squadra nel derby contro la: "Fino all’ultimo abbiamo cercato vincerla. Abbiamo incontrato una squadra di qualità e sono molto felice della prestazione dei ragazzi e anche per come hanno interpretato due modi di stare in campo. Ci sono ancora molte cose da fare, ma è importante dimostrare che siamo competitivi, avere spirito di sacrificio e idee. E' troppo importante per chi deve fare un percorso come il nostro. L'era, i tifosi ci hanno dato una grande mani. Quando li rendiamo felici e contenti è la migliore delle soddisfazioni"., le foto della partita Il cambio che non è arrivato prima del gol di ...