Empoli-Fiorentina | Italiano | “Abbiamo dormito sul gol Ma non siamo in crisi”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Firenze, 18 febbraio 2024 - Vincenzoguarda al bicchiere mezzo pieno, si tiene il primo tempo nonostante il pari del 'Castellani' abbia il sapore del brodino che non rilancia le ambizioni di classifica della. "L'giocata per vincerla, volevamo fare meglio rispetto a Bologna - spiega il tecnico viola -. Il primo tempo è stato ben fatto, l'approcciata bene. Poi c'è stata quella disattenzione sulla ripartenza e non la riusciamo a vincere per questo motivo. Hanno cambiato qualcosa, ma noiavuto anche qualche pallone per raddoppiare. Rispetto a qualche altra uscita lontana dal Franchigiocato molto meglio"., le foto della partita Ha avuto le risposte che cercava dopo Bologna? "Non ...