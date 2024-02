Empoli-Fiorentina 1-1 | Niang risponde a Beltran

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Non solo la consueta adrenalina che solo un derby sa regalare: la posta in palio per, nell'ottica dei rispettivi obiettivi stagionali, era altissima. Alla fine al Castellani matura un pareggio che forse scontenta tutti. Innanzitutto i viola, che tra l'altro erano andati in vantaggio grazie a: la rimonta incassata allontana ulteriormente il treno buono per l'Europa, con la banda Italiano che tra l'altro ha una partita in più rispetto a gran parte delle dirette rivali. Non possono sorridere totalmente neanche gli azzurri, che continuano a macinare punti da quando in panchina si è insediato Nicola ma che mancano l'appuntamento con una vittoria che avrebbe potuto apporre un altro grosso mattone sulla questione salvezza:, ancora implacabile dal ...