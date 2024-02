Emanuela Anechoum alla generazione dei trentenni sempre alla ricerca della miglior versione di se stessi propone un cambio di passo | stare fermi a fare qualcosa di bello con il tempo che ci è dato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non è facile vivere autenticamente in un mondo che ci riconosce solo nello spettacolo di noi, al punto da confonderci su ciò che siamo e su ciò che ci è chiesto di essere. È una delle questioni che ci pone Tangerinn, il bellissimo romanzo d’esordio di: una storia generazionale sui ventenni edi oggi, un punto di vista inedito su chi giunge al nostro sazio Occidente da lontano, una dedica d’amore alle proprie radici, che sono per Mina, la protagonistastoria, come per l’autrice, meticciate con un eco paterno di Marocco. ...