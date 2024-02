Elicottero ultraleggero precipita in Alto Adige | feriti i due occupanti

Elicottero ultraleggero precipitato in Alto Adige : 2 feriti Un Elicottero ultraleggero del tipo Cabri è precipitato questa mattina, 18 febbraio ... (tpi)

Un ultraleggero (spesso anche definito come ULM, ultra leggero a motore - o motorizzato - o dal francese Ultra-Léger Motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli degli aeromobili facenti parte dell'aviazione generale.

Precipita elicottero in Alto Adige: 2 persone ferite: Tragedia sfiorata questa mattina poco prima delle ore 9 a Laives in Alto Adige. Un piccolo elicottero ultraleggero e' precipitato nei pressi della zona sportiva Rio Vallarsa. Tre persone sono rimaste ferite, i due occupanti del velivolo con medie ferite, e un passante che ha assistito all'...

Cile, ex presidente Sebastian Pinera morto in incidente aereo: giovedì i funerali di Stato: Indetti due giorni di lutto nazionale L'incidente Pinera era alla guida del suo elicottero ultraleggero insieme ad altre tre persone quando, probabilmente a causa del maltempo, il velivolo è ...

Ultraleggero precipita al suolo e esplode vicino a Udine: morte carbonizzate le due persone a bordo: Pochi giorni prima, a Prato , un altro elicottero è precipitato in un campo : la vittima in questo caso è stato un 80enne; il suo ultraleggero era rimasto incagliato nei cavi dell'alta tensione . È ...