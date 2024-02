Elezioni a San Gimignano Il centrodestra punta forte sul candidato Lavecchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilunito in ‘Cambiamento & innovazione per San’ con il canditato a sindaco, l’imprenditore Antonio, che si è presentato nella sala dell’Hotel San Paolo con una platea attenta e partecipata. Doveroso e sentito il minuto di silenzio per ricordare la tragedia degli operai morti sul lavoro a Firenze. Per questo le assenze forzate e giustificate della senatrice Tiziana Nisini (Lega), dell’onorevole Francesco Michelotti (FdI) e del delegato nazionale Palassini di Forza Italia. Hanno fatto gli onori di casa per presentare ilAntonio(che dovrà scontrarsi con all’attuale sindaco Andrea Marrucci al suo secondo mandato) l’ex vice presidente del consiglio regionale (già) Forza Italia Angelo Pollina e Giovanni Martinucci di FdI. "L’amico Antonio che ...