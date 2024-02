Edilizia scolastica | niente fondi ai Comuni virtuosi «Premi» a chi è in ritardo Esplode la rabbia | «E' una questione di rispetto

In Campania più di otto edifici su dieci non dispongono ancora del certificato di collaudo statico, nove su dieci manca quello di agibilità, ... (zon)

Si definisce edilizia scolastica l'attività di costruzione di edifici destinati esclusivamente all'uso scolastico. Gli edifici sono definiti per ordine di studio e per età degli alunni. Dopo la cosiddetta riforma Gelmini si distingue quindi un'edilizia scolastica per l'infanzia, per la scuola primaria, e per la scuola superiore di primo e di secondo grado.

Lamezia, incontro promosso da Forza Italia dedicato alle opere pubbliche in città: ... finanziato attraverso i fondi del Pnrr destinati all'edilizia scolastica. È prevista inoltre la demolizione e ricostruzione del Plesso in via delle Rose dell'Istituto Comprensivo Nicotera - ...

Avviati i lavori del secondo lotto del nuovo Liceo Scientifico di Oppido Mamertina: ... entro un anno, contiamo possa finalmente ospitare la popolazione scolastica di Oppido e dell'... per l'ottimo lavoro che sta portando avanti insieme all'intero comparto Edilizia della Città ...

Sara Funaro: 'Investire sulla innovazione della scuola fa bene alle comunità cittadine': Altro investimento su cui vorrei continuare è sull'edilizia scolastica: stiamo realizzando tre scuole nuove e su questo vogliamo continuare a investire. Altro tema importante è quello delle "scuole ...