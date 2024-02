Eclettico Cerasuolo Il Rosé d' Abruzzo che sfida la Provenza | anche a tavola raccontato da chef e sommelier

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sull'onda del successo della, dei suoi vini dal colore rosa chiarissimo e dagli aromi delicati, molte regioni italiane – e molti Paesi del mondo – hanno cominciato a guardare con più interesse ai. Questa tipologia rappresenta oltre il 10% dei vini bevuti nel mondo; in Francia il consumo supera il 35%. In Italia la produzione di rosati si attesta attorno al 10% sul totale dei vini realizzati di cui circa la metà è destinata all'esportazione. Se molti territori hanno seguito lo stilele, ild'è rimasto impermeabile alle mode. I suoi vini a base di Montepulciano sono connotali da un colore rosa intenso, da una ricchezza fruttata e una tessitura densa, che si traducono in un sorso profondo e persistente. Per le sue caratteristiche, trova ala ...