E se il fronte dei sindaci facesse colpo a destra?

(Di domenica 18 febbraio 2024) Firenze, 18 febbraio 2024 – Latoscana governa quasi tutti i capoluoghi di provincia, a eccezione di Firenze, Prato e Livorno. Tre Comuni che quest’anno andranno al voto e sui quali c’è una forte attenzione politico-mediatica (dei tre, al momento, il più contendibile pare Prato). La coalizione alternativa al Pd ha dunque l’occasione di incrementare il numero di giunte di, magari facendo leva su una formula politica che ha già trovato fortuna, quella del civismo. La questione non riguarda tanto la scelta dei candidati, che magari possono anche essere politici e non soltanto espressione della società civile, ma ciò che li sorregge. Le leadership sono un sostituto dei partiti politici, svolgono persino un ruolo di surrogato delle organizzazioni partitiche, accentrando decisioni ed esercitando il potere in autonomia. Tanto questo ci sembra ...