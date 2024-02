É morto Alexei Navalny Nel mondo un nazista di meno | altro che vittima

(Di domenica 18 febbraio 2024) Come da copione, la campagna mediatica della menzogna ha iniziato a lanciare bombe a mano verbali contro Putin e la sua Russia, mettendo in circolo come cellule metastatiche le più strampalate accuse di avere ucciso un oppositore. Al solito, in perfetta armonia con le menzogne che hanno accompagnato

Le elezioni presidenziali in Russia del 2024 si terranno dal 15 al 17 marzo per l’elezione della Presidenza del paese.

Navalny, la sua morte unisce i palazzi romani e oltre: lunedì 19 tutti in Campidoglio contro Putin: ... di sinistra, di destra, di centro manifesteranno nella meravigliosa piazza del Campidoglio a Roma per unirsi in coro contro Putin e l'assassinio di Alexei Navalny, il dissidente russo morto (forse ...

Biden: "Putin pagherà un prezzo per la morte di Navalny" - Ong: "Fermati oltre 400 manifestanti in Russia": ... che fine fanno gli oppositori non graditi Oltre 400 manifestanti pro - Navalny sono stati fermati in Russia Nei primi due giorni di manifestazioni in memoria dell'oppositore Alexei Navalny, morto in ...

Cos'è la 'sindrome da morte improvvisa' che avrebbe colpito Navalny e quali sono le cause: Secondo le autorità russe Alexei Navalny sarebbe morto per quella che loro definiscono la 'sindrome da morte improvvisa'. E' una tesi che non convince la famiglia e neanche molti governi e molti osservatori occidentali che ...