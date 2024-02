È lotta per la Champions | il Bologna batte la Lazio e sogna | tris della Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nella corsac'è anche il. E fa tremendamente sul serio. La squadra di Thiago Motta ottiene tre punti di importanza capitale all'Olimpico contro lae aggancia l'Atalanta al quarto posto a 45 punti, infilando la quarta vittoria consecutiva e mostrando di non soffrire di vertigini. I biancocelesti giocano un primo tempo quasi perfetto, tra un gol annullato per fuorigioco a Immobile e la rete di Isaksen su assist dello stesso Immobile, ma uno svarione in alleggerimento di Provedel regala agli ospiti il pari con El Azzouzi prima dell'intervallo. Nella ripresa gli emiliani cambiano volto, i cambi di Thiago Motta fanno il resto e a un quarto d'ora dal gong Zirkzee mette la sua firma d'autore sulla partita condannando unache si ritrova adesso a otto punti dal quarto posto. Una rincorsa sempre più ...