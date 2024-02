Duplice omicidio a Cisterna | le minacce di Sodano in chat | “Farò una strage”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 febbraio 2024 – “Servirà l'esercito per fermarmi:una. Titanto male. Vedrai quanto posso essere cattivo”. Sono i messaggi di minaccia che il finanziere 27enne Christianinviava alla sua ex fidanzata Desyrée Amato, sfuggita alla sua furia omicida. Parole violente inviate inpochi giorni prima delfemminicidio didi Latina, dove martedì scorso il finanziere ha ucciso a colpi di pistola la 46enne Nicoletta Zomparelli e la 19enne Renèe Amato, mamma e la sorella di Desyrée. Messaggi di stalking con cui il 27enne annunciava di “volere fare una”, come riportato dal Corriere. E che ora potrebbero spingere i giudici ad ipotizzare l’aggravante della premeditazione....

Latina, il killer prima della strage: 'Vedrai quanto sono cattivo'. Le chat: Non è affatto conclusa la vicenda del duplice omicidio di Cisterna di Latina . Non è conclusa perchè nelle ultime ore sono emersi dettagli sempre più cruenti dietro l'assassinio per mano di Christian ...

