“Dovrebbe ricevere lui le scuse” L’assurda teoria della Bompiani su De Luca

Wonder è il romanzo d'esordio di Raquel Jaramillo Palacio, pubblicato nel 2012 sotto lo pseudonimo di R. J. Palacio e uscito in Italia l'anno seguente. Il racconto segue le vicende di August Pullman, affetto da una deformazione craniofacciale, che per la prima volta affronta il mondo della scuola entrando in prima media.