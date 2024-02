Dostoevskij | recensione della serie dei fratelli D' Innocenzo

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di domenica 18 febbraio 2024) Presentata in prima mondiale alla Berlinale la cupissima (ma bellissima) opera dei D', con Filippo Timi impegnato nella caccia a un serial killer nichilista. Arriverà al cinema a giugno, in due parti, e su Sky in autunno in sei episodi. Ecco ladidi Federico Gironi.