Dostoevskij | la recensione della serie Sky | i D' Innocenzo ci raccontano la desolazione del mondo e dell' anima

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladi, laSky scritta e diretta da Fabio e Damiano D'con Filippo Timi, presentata al Festival di Berlino. Se ci guardiamo alle spalle e ripensiamo al mese di febbraio del 2020, sono due le cose che ci tornano in mente: l'esplosionepandemia di Covid-19 e la grande conferma dei fratelli D'con il loro Favolacce, visto e amato al Festival del Cinema di Berlino, dove già avevamo avuto il primo contatto con questi giovani autori e il loro La terra'abbastanza. Se del primo ricordo faremmo volentieri a meno, è indubbio che la visione del secondo film di Fabio e Damiano D'sia di quelle che restano, che segnano la nostra passione e consapevolezza cinefila. Perché è …

Presentata in prima mondiale alla Berlinale la cupissima (ma bellissima) opera dei D'Innocenzo , con Filippo Timi impegnato nella caccia a un serial ... ()

I fratelli Karamazov (in russo , Brat'ja Karamazovy) è l'ultimo romanzo scritto da Fëdor Dostoevskij. È ritenuto il vertice della sua produzione letteraria, un capolavoro della letteratura dell'Ottocento e di ogni tempo.

Movieplayer

Gamesurf

Dostoevskij, di Fabio e Damiano D’Innocenzo: E’ una serie epistolare, questa dei fratelli D’Innocenzo: lascia lettere sulla scena del delitto il serial killer soprannominato Dostoevskij a cui dà la caccia lo “sbirro maledetto” Enzo Vitello ...

Dostoevskij, i fratelli D'Innocenzo vanno controcorrente e affrontano la serialità senza falsi pudori. Lo spettatore scaverà nel proprio abisso: Filippo Timi si carica sulle spalle il protagonista e ci costringe ad accompagnarlo in un percorso che, grazie alle scelte di una regia capace di leggere e far emergere ogni singolo dettaglio, non può ...

D’Innocenzo, gemelli «terribili»del cinema, con un noir «sporco». «Noi due ci picchiamo, ci abbiamo scritto su una poesia»: «Dostoevskij» con Filippo Timi poliziotto ossessionato da un serial killer. Scene molto crude di una serie d’autore: «Chiediamo allo spettatore un approccio attivo. Il successo Se ora paghiamo facilm ...