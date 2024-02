Dopo la morte | metti l’anima in un altro corpo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Al suo secondo lungometraggio (L’attesa, il primo, fu la sorpresa della Mostra di Venezia del 2015) Piero Messina, uno dei pochi registi italiani la cui fama è inferiore al merito, ha avuto la fortuna di poter schierare per Another End un cast di grande richiamo: "Volevo interpreti che potessero arrecare qualcosa in più rispetto al testo, che con la loro personalità mi aiutassero a tenermi lontano dal genere; appena ho ascoltato i dialoghi dalla loro voce è stato come se si fosse parte una finestra e il vento avesse scompigliato le mie idee riuscendo però miracolosamente a dare un nuovo ordine". Attori duttili e sensibili Gael García Bernal e Bérénice Bejo lo sono da tempo; Renate Reinsve, già migliore interprete di Cannes ’21 per La peggiore persona del mondo, ha portato in dote un guizzo di credibilità all’assurda vicenda di A Different Man (del sopravvalutato Aaron Schimberg), ...