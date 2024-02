Dopo gli Australian Open Sinner colleziona un nuovo successo e festeggia al meglio il terzo posto nel ranking

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 18 febbraio 2024) Arriva il dodicesimo titolo in carriera per. Jannikvince il titolo nell’Atp 500 di Rotterdam, battendo in finale un ottimo De Minaur. Il numero 3 delvince in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, in due ore e sei minuti di gioco. L’o mette in difficoltà l’altoatesino, trovando il break in entrambi i set, ma il vincitore dell’non si lascia abbattere e trova la forza per reagire ed imporsi.