Dopo 18 anni il Napoli vince la Coppa Italia del Basket

Hazzard 20 anni dopo (The Dukes of Hazzard: Reunion!) è un film TV del 1997 che riunisce il cast della serie televisiva Hazzard. Trasmesso per la prima volta in Italia nel 2002 questo film per la TV è stato dedicato alle persone che hanno preso parte alla realizzazione della serie televisiva tra il 1978 e il 1985 e che durante le riprese di questa "reunion" risultano ormai scomparse: Phil Mandelker, Sorrell Booke, Paul Picard, e Jim Mohlmann.