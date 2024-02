Donald Trump presenta la sua collezione di sneakers dorate | quanto costano le scarpe già sold out

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'ex presidente(nuovamente in corsa per la Casa Bianca) ha lanciato una sua linea diin edizione limitata.

Brutte notizie per Donald Trump , considerato il favorito per la corsa alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni, sul fronte repubblicano. Il ... (thesocialpost)

Oltre alle sanzioni da 354 milioni di dollari , Donald Trump è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o avere ruoli ... (open.online)

Il giudice Arthur Engoron ha condannato Donald Trump e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 355 milioni nel processo civile a New York per ... (ilgiornaleditalia)

Donald John Trump ( AFI : ['dnd 'n 'tmp]; New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2017 al 2021.

Trump lancia le sue sneaker dorate con la bandiera USA, ecco quanto costano - blue News: Donald Trump lancia le prime calzature con il suo brand, sneakers alte in lam dorato con la bandiera americana sul retro sopra la sua iniziale (T), vendute come The Never Surrender High - Tops per 399 ...

Più di 500 milioni di dollari tra multe e interessi. Ecco come Trump può cercare di saldare il debito: NEW YORK - Non finirà in bancarotta e non farà mai parte della classe operaia, ma dopo l'ultima condanna Donald Trump sarà costretto a fare molti calcoli per tenere in piedi le sue enormi risorse . Il giudice del tribunale di New York lo ha ritenuto colpevole di frode fiscale e finanziaria e condannato ...

Perché potrebbe essere la volta buona per un Commissario Ue alla Difesa: ... la sconfitta dell'Ucraina per mano russa e lo spettro di un disimpegno transatlantico degli Usa in caso di rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Ad anticipare la creazione del nuovo ...