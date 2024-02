Donald Trump lancia le sue scarpe dorate da più di 300 dollari | la linea di sneakers del candidato presidente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’exUsa e praticamente certorepubblicano alla corsa per la Casa Bianca vendehato la suadicon tanto di bandiera americana, dal prezzo di 399al paio. “Lo volevo fare da molto tempo” ha affermato il tycoon davanti a una folla acclamante di sostenitori. Ma non sono mancati fischi e contestazione. La” La presentazione delleda ginnastica alte, in lamé dorato e bandiera americana sul retro sopra l’iniziale T, è arrivata a sorpresa durante lo “Sneaker Con”, un raduno che si autodefinisce il “più grande spettacolo di sneaker sulla Terra”, ospitato ...