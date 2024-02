Domenica In | Mara Venier risponde alle polemiche | “Qui si può dire tutto Sono trent’anni che è così”

(Di domenica 18 febbraio 2024)In,: “Qui si può” “Siamo ancora qua. Dopo la meravigliosa trasferta sanremesetornata finalmente a casa mia”. Con queste paroleha aperto la puntata di oggi diIn, la prima dopo le grandiscoppiate dopo la puntata condotta dall’Ariston il giorno dopo la finale del Festival. Sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi, la presentatrice ha aperto la nuova puntata dimostrando di essere andata avanti e aver superato tutte lescoppiate sia per l’aver letto il comunicato della Rai su Israele sia per aver interrotto Dargen D’Amico mentre parlava di immigrazione. Il ...

Puntata attesissima quella di Domenica In in onda oggi, 18 febbraio 2024, la prima dopo le polemiche nate durante lo speciale di Sanremo e ... (europa.today)

“Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto“. Con queste parole Mara Venier ha aperto la puntata odierna di Domenica In, ... (ilfattoquotidiano)

Mara Venier (IPA: /'mara ve'njr/), pseudonimo di Mara Povoleri (Venezia, 20 ottobre 1950), è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana.

Mara Venier, a Domenica In evita di parlare del caso Dargen: "Siamo ancora qua: Domenica In, Mara Venier corteggia il suo pubblico: "Questo è per voi" Se si ha paura di perdere il pubblico, che per chi è in televisione è fondamentale, allora bisogna tornare a corteggiarlo, ...

Amici, Ornella Vanoni punzecchia Mara Venier: 'In Rai è successa una tragedia": ... quella di domenica 18 febbraio, c'è stato un breve accenno alla questione con l'ospite Ornella ... 'Salutiamo Mara Venier' . Ornella Vanoni pazza di due ex allievi La gara di ballo odierna ad Amici 23 ...

Baby gang aggredisce allievo, rapper - maestro rinuncia a cantare: ... in provincia di Napoli, il rapper Luca Blindo, che in passato si è anche esibito a Domenica In dove ha cantato un suo brano dedicato a Mara Venier. L'artista si sarebbe dovuto esibire con i ragazzi ...