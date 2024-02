Dichiarazione redditi 2024 | quando bisogna inviarla? Date e novità aggiornamento 18 FEBBRAIO

La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. In Italia la dichiarazione si effettua attraverso la compilazione del cosiddetto modello 730 o del modello redditi. Ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è un atto consultabile gratuitamente, previa identificazione.

