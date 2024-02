Detenuto si scaglia sugli agenti Calci | pugni e anche un morso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si èto contro cinquedi polizia penitenziaria dopo aver ricevuto il rifiuto alla sua richiesta di poter ricevere del materiale che non è ammesso in carcere. Unnordafricano di vent’anni è stato protagonista dell’aggressione avvenuta nella mattinata di venerdì all’interno della casa di reclusione della frazione Piccolini di Vigevano. A darne notizia è Mirco Savastano, segretario generale aggiunto del Spp, il sindaco della polizia penitenziaria. Il giovaneha colpito glicone in una circostanza ha morsicato la mano ad uno di essi. Grazie all’intervento dei colleghi la situazione è stata riportata alla normalità. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il giovane, che non sarebbe nuovi ad ...

La prima stagione della serie televisiva Mare fuori, composta da dodici episodi, è stata trasmessa in prima visione su Rai 2 dal 23 settembre al 28 ottobre 2020.

La (giusta) protesta su Ilaria e il silenzio su Aslan: La mano che scaglia la pietra contro Budapest è immacolata E la pinzetta con cui abbiamo strappato ... Il più giovane detenuto d'Italia ha un mese, è romeno, e rompe già le scatole. Le romperebbe ...

Detenuto da in escandescenza, distrugge una stanza e si scaglia contro gli agenti: Pescara. Detenuto va in escandescenza nel carcere di Pescara, distrugge una stanza e si scaglia contro gli agenti. Nella serata del 29 gennaio un detenuto, da poco trasferito nella Casa Circondariale di Pescara per aver creato disordini in un altro istituto, è andato in escandescenza ...

Detenuto si scaglia contro sei agenti all'Ucciardone, i sindacati al capo del Dap: 'Serve altro personale': A quel punto il detenuto lo avrebbe prima offeso e poi aggredito, rendendo necessario l'intervento dei colleghi accorsi dalle altre sezioni. I sindaci Osapp, Uil Pa, Uspp e Cgil Fp chiedono al capo ...