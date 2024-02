Depongono fiori per Alexei Navalny in centro a Milano | identificati dalle forze dell’ordine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oggi, una decina di persone è stata identificata per aver depostoalla memoria dinel giardino dedicato ad Anna Politkovskaja a. "Se andiamo avanti così non avremo più il permesso nemmeno di incontrarci" ha detto a Fanpage.it la promotrice dell'iniziativa.

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2023 Alle 7.00 di stamattina i Vigili del Fuoco hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna in ... (liberoquotidiano)

Si erano radunati a Milano per deporre dei fiori in ricordo di Alexei Navalny . Il gruppo composto da una dozzina di persone si è dato appuntamento ... (ilfattoquotidiano)

Gaetano Bresci (Prato, 10 novembre 1869 – Isola di Santo Stefano, 22 maggio 1901) è stato un anarchico italiano, regicida di Umberto I.

