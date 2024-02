De Rossi ingrana la quarta e resta in scia per la Champions | la Roma sbanca Frosinone

(Di domenica 18 febbraio 2024) Daniele Delae dimostra che la scelta di affidargli la panchina delladopo una prima metà molto negativa con Mourinho potrebbe alla fine dare i suoi frutti.vittoria su cinque partite di campionato, tutte in partite abbordabili, ma pur sempre nitide e con un chiaro cambio di passo a livello di pzione e velleità offensive, l’unica sconfitta contro l’Inter, e chi non perde coi nerazzurri quest’anno: i giallo, oggi in maglia nera come a Rotterdam, sono in piena corsa per un posto, ma bisognerà mantenere questo ruolino di marcia. E con il ritorno in campo di Smalling, rientrato sul terreno di gioco oggi dopo un’infinità di tempo, si può puntellare ancor meglio la retroguardia. Prima, però, ci sarà da ...

L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio, meglio nota come Sassuolo, è una società calcistica italiana con sede nella città di Sassuolo. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Liberoquotidiano.it

Fiorentina.it

Torres-Perugia, ultima speranza per i biancorossi: le probabili formazioni: Terzo impegno nel giro di una settimana per Torres e Perugia, in campo alle ore 14 (LIVE MATCH su TuttoC.com) al "Vanni Sanna" in un vero e proprio scontro diretto, ...

Frosinone-Roma, probabili formazioni: cambi per Di Francesco, Dybala a rischio: Dopo la scorpacciata di gara già andate in onda, il programma di domenica 17 febbraio offre un aperitivo in compagnia di Frosinone e Roma, in campo alle 18:00 ...

NOTIZIA TC - Monterosi, in attacco torna Alessandro Rossi: Alessandro Rossi ritrova la Serie C. L'ex attaccante della Lazio, da cui si è svincolato circa due settimane fa, torna a vestire la maglia del Monterosi dopo le 8 presenze, con ...