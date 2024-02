De Rossi affonda Di Francesco | la Roma in corsa per la zona Champions

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladi Daniele Desi impone 3-0 sul Frosinone nella gara valida per la 25esima giornata di Serie A. Per DDR è il quarto successo nelle ultime 5 partite. La squadra giallorossa si rialza dopo la sconfitta con l’Inter ed è a 4 punti di ritardo dal quarto posto. Allo Stirpe apre le marcature Huijsen che al 38? si inventa un siluro all’incrocio al termine di una cavalcata solitaria. Ad arrotondare il risultato Azmoun al 71? e Paredes su rigore all’81’. Mentre De“vede” laa portata di tiro, per Di(terza sconfitta consecutiva) c’è “l’incubo”retrocessione con soli 3 punti di margine…

Daniele De Rossi (Roma, 24 luglio 1983) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Roma.

