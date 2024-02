De Minaur ha fatto la domanda della disperazione a Sinner prima della finale | ha risposto in campo

Alex de Minaur (Sydney, 17 febbraio 1999) è un tennista australiano.

Il Fatto Quotidiano

Ubitennis

Sinner: "Orgoglioso di come ho gestito questo torneo": 'Quattro anni fa sei venuto qui, avevi bisogno di una wild card dopo la vittoria alle Next Gen ATP Finals. Siamo orgogliosi di aver avuto una ...

Tennis, Sinner: "Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana": Jannik Sinner non nasconde la gioia dopo aver vinto l'Atp 500 di Rotterdam, secondo appuntamento messo a segno in questo 2024 dopo il trionfo agli Australian Open. Il tennista azzurro, che con la vitt ...

Sinner vince a Rotterdam, è subito numero 3 al mondo. L'azzurro ha battuto in finale De Minaur 7-5 6-4: "Sono orgogliso di come sono riuscito a giocare” "Abbiamo fatto un bellissimo lavoro ... Sinner ha speso anche delle parole per il suo avversario, Alex de Minaur: "Ancora una volta Alex affrontarti è ...