De Luca non si scusa e continua con le polemiche | La Russa | “Deluso dalle opposizioni”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nella giornata di venerdì 16 febbraio sindaci e consiglieri regionali, guidati dal governatore della Campania Vincenzo De, hanno protestato a Roma contro il Ddl Calderoli. In questo contesto, durante uno scambio di battute tra il premier Giorgia Meloni e De, quest’ultimo si è lasciato sfuggire un insulto: stronza è l’appellativo con cui il L'articolo proviene da Il Difforme.

Nessun passo indietro. Anzi Vincenzo De Luca insiste nello scontro diretto con la premier Meloni. E sull?insulto, in un fuori-onda a Montecitorio, ... (ilmattino)

Vincenzo De Luca (Ruvo del Monte, 8 maggio 1949) è un politico italiano, presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015.

De Luca risponde a Meloni, simbolo del degrado della politica, andè a lavurà contro str...a: A sinistra l'unico a prendere la parola è Maurizio Landini, il segretario della Cgil: non sulla parolaccia di De Luca, ma sul drammatico bilancio del distrastro di Firenze: due morti e tre dispersi. ...

